ارتفاع اسعار النفط وسط تكهنات بايقاف

2021/11/29 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / انتعشت اسعار النفط اليوم الاثنين، وسط تكهنات بان / اوبك + / قد توقف زيادة الانتاج ،مع انتشار / اوميكرون / .وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.56 دولارا ، بنسبة 3.52 بالمئة ، الى 75.27 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش بعد ان هبطت 9.50 دولار ا يوم الجمعة.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 2.97 دولار ، 4.36 بالمئة ، الى 71.12 دولارا للبرميل بعد ان هبط 10.24 دولارا في الجلسة السابقة.وتراجعت اسعار النفط باكثر من 10٪ يوم الجمعة ، في اكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نيسان 2020 حيث اخاف المتحور الجديد لفيروس كورونا المستثمرين في جميع الاسواق المالية.واجلت منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها (اوبك +) الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الاسبوع، لمنح مزيد من الوقت لتقييم تأثير / اوميكرون / على الطلب على النفط واسعاره، وفقًا لمصادر ووثائق / اوبك +/ ./ انتهى8

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