2021/11/29 | 09:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، ضبط أسلحة ومتفجرات خلال عمليات أمنية في محافظة البصرة.وقالت الخلية في بيان، إنه “شرعت قيـادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها بالمداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية ونصب السيطرات المفاجئة لغرض إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة البصرة”.وأضافت، أنه “تم العثور على أعتدة وأسلحة ومواد متفجرة وجهازي اتصال يدوي لاسلكي، تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أسلحة ومواد متفجرة خلال عمليات أمنية في البصرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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