2021/11/29 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكمين بحق امراة وعشيقها بتهمة تجارة المخدرات في الناصرية .وقال مصدر مطلع في ذي قار لمراسل “المركز الخبري الوطني”، ان “محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 5 سنوات لامرأة والمؤبد لـ”عشيقها” بتهمة تجارة المخدرات في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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