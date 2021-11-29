2021/11/29 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الاثنين، أنها استلمت اكبر دفعة من اللقاحات منذ دخولها إلى البلد بواقع 70 الف جرعة.وذكر مدير قسم الصحة العامة في الدائرة عبد الرزاق حسين في حديث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تتسلم جرعات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا المركز الخبري الوطني.

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