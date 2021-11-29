الحشد ينشر تنويهاً حول المفسوخة عقودهم

2021/11/29 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إطلاق اسماء الوجبة الثالثة للمفسوخة عقودهم منها.

وقالت الهيئة في بيان انه "سيتم بعد قليل إطلاق اسماء الوجبة الثالثة للمفسوخة عقودهم".

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