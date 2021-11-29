النزاهة: إيقاف المعاملات الجمرگية لـ192 شركة ترتَّبت بذمَّتها مستحقات مالية

2021/11/29 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن نتائج المُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك، بشأن استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيّين المُمتنعين أو المُتلكِّئين، مُوضحةً أنَّ قيمة تلك المبالغ تبلغ (40) مليار دينارٍ.

وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استناداً لتوجيه مكتب رئيس الوزراء بخصوص قيام الهيئة بالمُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك؛ لضمان استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيين المُمتنعين أو المُتلكِّئين؛ لضمان إنفاذ القانون وتأمين استيفاء الإيرادات، قامت الهيئة بمُتابعة موضوع الأموال المُتأخِّر سدادها لسنواتٍ عدَّة".

وأشارت إلى أنَّ "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ (1,970,000,000) مليار دينارٍ يُمثِّلُ قيمة تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على تلك الشركات للمُدَّة من (1/9/2021) ولغاية (8/11/2021)"، لافتةً إلى أنَّ "الأموال المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الگمرگيِّ منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ (40,000,000,000) مليار دينار".

وبيِّنت أنَّ "المُتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي اتُّخِذَتْ، أسهمت ولأول مرَّةٍ بارتفاع تسديد المبالغ المُستحقة على شركات التخليص الگمرگي"، مُوضحةً "قيام الهيئة العامة للگمارك بإصدار إعمامٍ لمُديريَّاتها؛ بإيقاف المُعاملات الگمرگيَّة لـ(192) شركة ترتَّبت بذمَّتها مُستحقات ماليَّـة مُتأخِّرة".

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