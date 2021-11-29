وفد أمني رفيع برئاسة يارالله يصل إلى نينوى

2021/11/29 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوى

وصل الى محافظة نينوى، اليوم الاثنين، وفد أمني رفيع برئاسة يارالله .

وقال مصدر عسكري لـ (بغداد اليوم)، ان "الوفد سيجري جولة في المحافظة وسيلتقي بالقيادات الأمنية فيها".

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