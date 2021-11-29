الحشد يحدد موعد إعلان أسماء الوجبة الثالثة للمفسوخة عقودهم

2021/11/29 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن إطلاق اسماء الوجبة الثالثة للمفسوخة عقودهم منها.وقالت الهيئة في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “سيتم بعد قليل إطلاق اسماء الوجبة الثالثة للمفسوخة […]

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