2021/11/29 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر في شرطة ذي قار اليوم، باصابة منتسب في الشرطة بسبب خلاف على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” في قضاء الشطرة شمال ذي قار .وذكر المصدر لمراسل “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناصرية..



إصابة منتسب أمني بمشاجرة مسلحة بسبب منشور على الفيسبوك المركز الخبري الوطني.

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