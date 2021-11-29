تعرف على فوائد البصل

2021/11/29 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصابين بتقرحات المعدة والاثني عشر يجب أن يتناولوا البصل بحذر.

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