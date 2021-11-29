صحيفة: إسرائيل تستعد لـ

2021/11/29 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد الجيش الإسرائيلي لـ "الخطة ب"، إذا فشلت المحادثات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، وهي تتمثل بالخيار العسكري، وفي هذا الإطار يواصل "تطوير قدرته على توجيه ضربة عسكرية" لإيران، "إذا اقتضت الظروف ذلك"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

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