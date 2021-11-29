السعودية توضح شروط أداء العمرة لمتلقي لقاح كورونا القادمين من الخارج

2021/11/29 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشروط المطلوبة بالمعتمرين القادمين من الخارج وممن تلقوا لقاح فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

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