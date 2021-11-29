العراق يكشف تطورا 'هاما' بشأن الربط الكهربائي مع تركيا

2021/11/29 | 10:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت وزارة الكهرباء، الإثنين، الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، متحدثة عن مساع لتفعيل عمليات الربط مع الجانب السعودي.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء احمد العبادي في تصريح تابعه NRT عربية، (29 تشرين الثاني 2021)، إن "العراق يسعى لتفعيل عمليات الربط الكهربائي مع الجانب السعودي"، مبينا أن "هناك اهتماما حكوميا كبيرا بهذا الجانب".

واضاف العبادي، ان "تجدد المباحثات للربط مع السعودية من خلال خطوط النقل الكهربائي (عرعر اليوسفية) وخط ربط آخر يصل الى محطة السماوة في محافظة المثنى، مشيرا الى ان التفاهمات مع السعودية في المراحل الاولى".

واوضح، أن "مشروع الربط الكهربائي مع الجانب التركي انجز بشكل كامل من خلال خط 400 كي في (جزرة موصل)، وخط 132 في (سلوبي – فايدة)"، مؤكدا أن "هذه الخطوط جاهزة للربط ولم يتبق لضخ الطاقة عبرها سوى تحديد معايير الاتفاق من حيث التسعيرة وكمية الطاقة المدفوعة".

N.A

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