النزاهة تكشف عن نتائج تتبُّعها 40 مليار دينار خاصة برسوم المخلصين الگمرگيين

2021/11/29 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج المُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك، بشأن استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيّين المُمتنعين أو المُتلكِّئين، مُوضحةً أنَّ قيمة تلك المبالغ تبلغ (40) مليار دينارٍ.واوضحت دائرة الوقاية في الهيئة،ان جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ مليار و970 مليون دينارٍ يُمثِّلُ قيمة تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على الشركات للمُدَّة من (1/9/2021) ولغاية (8/11/2021)، لافتةً إلى أنَّ الأموال المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الگمرگيِّ منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ 40 مليار دينارٍ.وبيِّنت أنَّ المُتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي اتُّخِذَتْ، أسهمت ولأول مرَّةٍ بارتفاع تسديد المبالغ المُستحقة على شركات التخليص الگمرگي، مُشيرة الى قيام الهيئة العامة للگمارك بإصدار إعمامٍ لمُديريَّاتها؛ بإيقاف المُعاملات الگمرگيَّة لـ(192) شركة ترتَّبت بذمَّتها مُستحقات ماليَّـة مُتأخِّرة./انتهى9

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