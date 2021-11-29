عمليات البصرة تنفذ عملية لمنع حدوث النزاعات العشائرية

2021/11/29 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفذت قيادة عمليات البصرة عملية لمنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني " ان قوات قيـادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها نفذت عملية مداهمة وتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ، ضمن قاطع المسؤولية ، لغرض القاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الاسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة البصرة".واضاف البيان :" تم العثور على اعتدة واسلحة ومواد متفجرة وجهازي اتصال يدوي لاسلكي"./انتهى9

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