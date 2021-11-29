بهذه التهم.. القبض على 'حدثين' في بغداد – عاجل

2021/11/29 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين أثنين بسرقة 13500 دولار من داخل دار وآخر بتزوير باج حكومي في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على متهمين أثنين احداث لقيامهم بسرقة مبلغ (13500 دولار أمريكي مع جواز سفر) من داخل دار احد المواطنين في منطقة الطالبية ببغداد ، مبينةً إن هذه العملية تأتي بعد ورود اخبار حول حادث السرقة والانتقال فورا الى محل الحادث والتحري وجمع المعلومات وبالطرق الفنية تم التوصل الى المتهمين والقبض عليهم حيث ادعوا انهم (دوارة) يتجولون في الازقة لبيع وشراء الاغراض المستعملة وقد استغلوا خلو الدار من ساكنيها وقاموا بجريمة السرقة ، دونت اقوال المتهمين بالاعتراف وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات".

وتابع البيان، إن مفارز المديرية، تمكنت أيضا من القبض على متهم وضبط بحوزته باج (مزور) ، لاحدى الدوائر، حيث تم عرض الموضوع على قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام ٢٩٨/٢٨٩ من قانون العقوبات".

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