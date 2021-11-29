لمتابعة الوضع الامني .. وفد رفيع برئاسة يارالله يصل نينوى

2021/11/29 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله ونائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين، الى محافظة نينوى.

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عبد الامير يارالله ونائب العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وصلا الى محافظة نينوى على راس وفد امني ضم ايضا مدير الاستخبارات العسكريه وقائد القوات البرية وعدد من كبار قادة هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف المصدر، أن "الزيارة جاءت لتفقد القطعات العسكرية والامنية ومتابعة الوضع الامني في محافظة نينوى".

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