2021/11/29 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين أثنين بسرقة 13500 دولار من داخل دار وآخر بتزوير باج حكومي في بغداد.وذكرت الوكالة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بسرقة مبلغ مالي كبير وآخر بتزوير باج حكومي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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