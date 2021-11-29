النزاهة: إيقاف المعاملات الجمركية لـ192 شركة ترتَّبت بذمَّتها مستحقات مالية

2021/11/29 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج المُتابعة مع الهيئة العامَّة للجمارك، اليوم الاثنين، بشأن استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيّين المُمتنعين أو المُتلكِّئين، مُوضحةً أنَّ قيمة تلك المبالغ تبلغ (40) مليار دينارٍ.

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