تبليغ من الحشد الشعبي بشأن مراجعة الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم

2021/11/29 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، منتسبي الوجبة الثالثة من المفسوخة عقودهم بمراجعتها لاستكمال الاجراءات الإدارية والفحص الطبي الخاصة بالعودة.وقالت الهيئة في بيان، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “على السادة المفسوخة عقودهم الواردة أسماؤهم في القوائم المرفقة ( الوجبة الثالثة ) ومن كافة المحافظات المراجعة على العناوين أدناه لاستكمال الإجراءات الإدارية […]

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