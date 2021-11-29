وصول وفد أمني رفيع إلى نينوى

2021/11/29 | 10:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة رئيس أركان الجيش إلى محافظة نينوى (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن وصول وفد أمني رفيع برئاسة رئيس أركان الجيش إلى محافظة نينوى.

وذكر بيان للقيادة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يارالله ونائب العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وصلا إلى محافظة نينوى على رأس وفد أمني ضم مدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوات البرية وعددًا من كبار قادة هيئة الحشد الشعبي أيضًا".

وأضاف أن "الزيارة جاءت لتفقّد القطعات العسكرية والأمنية ومتابعة الوضع الأمني في محافظة نينوى".

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