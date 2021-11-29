حملة اعتقالات تطال ’متحرشين’ بطالبات المدارس في الكرخ والرصافة

2021/11/29 | 10:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شنّت مفارز مديرية شرطة بغداد، الإثنين، حملة اعتقالات ضد "متحرشين" بطالبات المدارس في جانبي العاصمة.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الثاني 2021)، أن "مفارز مديريتي الكرخ والرصافة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد، القت القبض على 18 متحرشاً ضمن مقتربات مدارس البنات".

وأضاف البيان أن "هذه الحملة التي يشرف عليها قائد شرطة بغداد، تأتي لاقتياد كل من يثبت قيامه باعتراض طريق الفتيات ومحاولة التحرش بهن أو مضايقتهن، حيث تم التوجه بالمتحرشين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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