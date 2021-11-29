خبير اقتصادي : لاعلاقة بين تخفيض قيمة الدينار واحتفاظ البنك المركزي بالاحتياطيات النقدية

2021/11/29 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا /اكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج :" ان تخفيض قيمة الدينار العراقي ليس سببا وراء احتفاظ البنك المركزي بالاحتياطيات النقدية ".وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" تزايدت التصريحات من المسؤولين العراقيين بان تخفيض قيمة الدينار العراقي قد عمل على الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي ، لكن في حقيقة الامر من الناحية التطبيقية ليس هناك مايثبت تلك العلاقة ،والعلاقة الحقيقية تتمثل بالارتباط بين مايباع من نافذة العملة من نقد اجنبي والسعر الذي يباع به ذلك النقد بالعملة المحلية ".واضاف :" ان الضغط الناجم في الطلب على النقد الاجنبي في مزاد العملة اضطر اصحاب القرار الى اتخاذ اجراء رفع سعر الصرف نتيجة لارتفاع الميل الحدي للاستيراد والميل الحدي للاستهلاك في العراق اكثر من0.9%"./انتهى8

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