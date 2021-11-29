2021/11/29 | 10:32 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 160 الف جرعة لقاح فايزر تصل محافظة ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/29 | 10:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكثر من 160 الف جرعة لقاح فايزر تصل محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكثر من 160 الف جرعة لقاح فايزر تصل محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).