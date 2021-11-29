تجمعوا ضمن مقتربات مدارس للبنات.. 18 'متحرشا' في قبضة شرطة بغداد

2021/11/29 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ١٨ متحرش قرب مدارس للبنات في العاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديريتي الكرخ والرصافة التابعة الى قيادة شرطة بغداد، ألقت القبض على ١٨ متحرشا ضمن مقتربات مدارس البنات".واضاف البيان: "تأتي هذه الحملة التي يشرف عليها قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة لاقتياد كل من يثبت قيامه بأعتراض طريق الفتيات ومحاولة التحرش بهن او مضايقتهن"، مشيرا الى انه "تم التوجه بالمتحرشين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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