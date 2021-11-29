النزاهة: إيقاف المعاملات الجمرگية لـ192 شركة ترتبت بذمتها مستحقات مالية

2021/11/29 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، إيقاف المعاملات الجمركية لـ192 شركة ترتبت بذمتها مستحقات مالية.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "استناداً لتوجيه مكتب رئيس الوزراء بخصوص قيام الهيئة بالمُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك، لضمان استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الجمرگيين المُمتنعين أو المُتلكِّئين، لضمان إنفاذ القانون وتأمين استيفاء الإيرادات، قامت الهيئة بمُتابعة موضوع الأموال المُتأخِّر سدادها لسنواتٍ عدَّة".

واوضح أنَّ "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ (1,970,000,000) دينارٍ يُمثِّلُ قيمة تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على تلك الشركات للمُدَّة من (1/9/2021) ولغاية (8/11/2021)"، لافتاً إلى أنَّ "الأموال المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الجمرگيِّ منذ العام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ (40,000,000,000) دينارٍ".

واضاف، أنَّ "المُتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي اتُّخِذَتْ، أسهمت ولأول مرَّةٍ بارتفاع تسديد المبالغ المُستحقة على شركات التخليص الجمرگي"، مشيراً إلى "قيام الهيئة العامة للجمارك بإصدار إعمامٍ لمُديريَّاتها، بإيقاف المُعاملات الجمرگيَّة لـ(192) شركة ترتَّبت بذمَّتها مُستحقات ماليَّـة مُتأخِّرة".

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