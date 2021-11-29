المجتمعية تنقذ طفلاً مكبلاً بالسلاسل من قبل والده في ديالى

2021/11/29 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الشرطة المجتمعية لدائرة العلاقات والاعلام بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، من انقاذ طفل يتعرض للتعنيف والتقييد بالسلاسل من قبل والده.وذكر بيان لاعلام الشرطة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مناشدة وردت من […]

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