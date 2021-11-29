ألمانيا تسجل مجدداً أعلى معدل إصابة أسبوعي منذ بدء جائحة كورونا

2021/11/29 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون 7 أيام بلغ اليوم 452.4 إصابة، مقابل 446.7 إصابة أمس الأحد.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو(تموز) الماضي عند 4.9 إصابة.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 29364 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 30643 إصابة. وسجل المعهد 73 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 62 وفاة يوم الاثنين الماضي.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد “روبرت كوخ” في عطلة نهاية الأسبوع.

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