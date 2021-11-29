الضياع والبقاء في ظل منحن على مقعد الشمس - زياد جيوسي

2021/11/29 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زياد_جيوسي حين حط في بريدي كتابين للكاتبة والشاعرة الأستاذة الدكتورة والباحثة جليلة الخليع من المغرب العربي، شعرت بفرحة كبيرة حين تصفحت الكتاب الأول "رسائل ليست له" في عمَّان، قبل أن يرافقني الكتاب الثاني وهو ديوان الشعر "ظلٌ منحنٍ على مقعد الشمس"، في حقيبتي اليدوية لأقرأ على الطريق وفي وكني في قريتي خلال رحلة الشتاء للوطن المحتل، حيث اعتدت قضاء بعض الخريف والشتاء وقسم من الربيع في الوطن، حتى حلول رمضان فأعو ......





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