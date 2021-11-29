أكثر الباباوات فسادًا في تاريخ الفاتيكان - عبدالرزاق دحنون

2021/11/29 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون النقاط الرئيسية في المقال:• من المفترسين الجنسيين إلى الفاتحين الطموحين، لم يكن لدى الكنيسة الرومانية الكاثوليكية نقص في البابوات الفاسدين.



• طوال فترة عملهم كآباء مقدسين، تجاهل رجال الدين هؤلاء التعاليم الأخلاقية لمؤسستهم أو ناقضوها بشكل روتيني.



• هز إرثهم المثير للجدل أسس الكنيسة، مما دفع الناس للتشكيك في شرعية وجودها.



بقلم: تيم برينكوفترجمة "غوغل" عن الإنكليزية بتصرف م ......





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