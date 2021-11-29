الحكمة.. !! - نبيل عودة

2021/11/29 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودة جلس أساتذة الفلسفة يتحاورون.



قال أحدهم:- ان أهم خصلة في الإنسان جماله...



وبقية الخصال يمكن تطويرها بالاجتهاد..



حتى العقل يمكن تدريبه وتطويره.



النقود يمكن كسبها.



أما الجمال فهو الخصلة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان كسبها.اعترض الثاني:- نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين.



الجمال لم يعد خصلة يحصل عليها الإنسان بالوراثة فقط.



اليوم يجْرون عمليات تجميل.



يقصّرون الأنف.



ينفخو ......





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