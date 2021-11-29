الحكمة.. !! - نبيل عودة



الحكمة.. !! - نبيل عودة
2021/11/29 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة نبيل عودة جلس أساتذة الفلسفة يتحاورون.

قال أحدهم:- ان أهم خصلة في الإنسان جماله...

وبقية الخصال يمكن تطويرها بالاجتهاد..

حتى العقل يمكن تدريبه وتطويره.

النقود يمكن كسبها.

أما الجمال فهو الخصلة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان كسبها.اعترض الثاني:- نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين.

الجمال لم يعد خصلة يحصل عليها الإنسان بالوراثة فقط.

اليوم يجْرون عمليات تجميل.

يقصّرون الأنف.

ينفخو ......

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