2021/11/29 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نبيل_عودة نبيل عودة جلس أساتذة الفلسفة يتحاورون.
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#نبيل_عودة نبيل عودة جلس أساتذة الفلسفة يتحاورون.
قال أحدهم:- ان أهم خصلة في الإنسان جماله...
وبقية الخصال يمكن تطويرها بالاجتهاد..
حتى العقل يمكن تدريبه وتطويره.
النقود يمكن كسبها.
أما الجمال فهو الخصلة الوحيدة التي لا يستطيع الإنسان كسبها.اعترض الثاني:- نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين.
الجمال لم يعد خصلة يحصل عليها الإنسان بالوراثة فقط.
اليوم يجْرون عمليات تجميل.
يقصّرون الأنف.
ينفخو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة.. !! - نبيل عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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