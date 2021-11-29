2021/11/29 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، الاثنين، القبض على ١٨ متحرش قرب مدارس للبنات في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز مديريتي الكرخ والرصافة التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال 18 متحرشاً ضمن مقتربات مدارس للبنات المركز الخبري الوطني.

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