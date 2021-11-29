مكتشفة أوميكرون: أعراض المتحور الجديد غير عادية لكنها خفيفة

2021/11/29 | 10:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت أنجيليك كوتزي، أول طبيبة من جنوب أفريقيا نبهت السلطات بشأن متغير أوميكرون، لصحيفة "تلغراف" البريطانية إن أعراض المتحور الجديد غير عادية لكنها خفيفة.

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