السعودية.. تعديلات جديدة تسمح للاعبات بإرضاع أطفالهن وتفرض شروطا على المحترفين

2021/11/29 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديلات جديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين واللاعبات والانتقالات.

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