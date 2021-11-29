اختلال فاضح في الميزان..  العراق “الغائب الوحيد” عن قائمة المصدرين لإيران وأمواله مثلت 20% من مبيعاتها خلال 8 اشهر

2021/11/29 | 11:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الميزان التجاري الايراني عن تفاصيل الصادرات والاستيرادات خلال 8 اشهر فقط والتي بلغت قرابة 63.1 مليار دولار بين تصدير واستيراد، وبينما كانت الصين والعراق وتركيا والامارات الدول الاكثر استيرادا من ايران، كانت ذاتها الاكثر تصديرا لها، ماعدا العراق الذي ورد ذكره في قائمة المستوردين من ايران وغاب عن قائمة المصدرين.

رئيس مصلحة الكمارك الايرانية مهدي أشرفي أعلن تسجيل التبادل التجاري مع دول العالم 110.3 مليون طن بقيمة 63.1 مليار دولار في السنة المالية الجارية للمدة من 21 آذار حتى 20 تشرين الثاني 2021.

وبيّن أشرفي أن الحجم التجاري شهد نموا كميا بنسبة 43.5 بالمئة وسعريا 40 بالمائة قياسا بالفترة المناظرة في العام الماضي 2020.

ايران صدرت بـ31.1 مليار دولار..



نحو 20% من ايرادات ايران جاءت من العراق

وبلغت الصادرات الايرانية 83.7 مليون طن بقيمة 31.1 مليار دولار فيما استحوذت صادرات البتروكيماويات على 39.8 مليون طن بقيمة 13.3 مليار دولار.

وكانت الاسواق الخمسة الاولى التي تدفقت لها هذه السلع الايراني والتي شكلت استيراداتها من ايران مايفوق الـ22 مليار دولار من اصل 31 مليار دولار جنتها ايران من التصدير، هي كل من الصين التي تصدرت الترتيب بـ 19.3 مليون طن بقيمة 9.1 مليار دولار، تلاها العراق 21.6 مليون طن بـ6.1 مليار دولار، وتركيا 11.3 مليون طن بقيمة 3.8 مليار دولار، اضافة الى الامارات العربية المتحدة 7.3 مليون طن بـ 2.9 مليار دولار، وافغانستان 3 ملايين طن بـ 1.27 مليار دولار.

وبذلك، فأن العراق دفع لايران 6.1 مليار دولار خلال 8 اشهر وكانت هذه الاموال تمثل نحو 20% من مجمل ماحصلت عليه ايران من صادراتها التي حققت 31.1 مليار دولار.

ايران تستورد بـ32 مليار دولار..



الامارات حصلت على 31% من اموال ايران

بالمقابل فأن حجم الواردات في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية بلغ 26.5 مليون طن بقيمة 32 مليار دولار.

وتصدرت الامارات الدول المصدرة الى ايران بـ 8 ملايين طن من السلع بقيمة 10.1 مليار دولار، تلتها الصين 2.2 مليون طن و 7.2 مليار دولار، وتركيا 2.7 مليون طن بـ 3.2 مليار دولار، فضلا عن ألمانيا 549 الف طن و1.2 مليار دولار، وسويسرا 1.3 مليون طن بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويتضح بشكل واضح، حجم المكسب الذي حققته الامارات ففي الوقت الذي استوردت فيه من ايران بـ2.9 مليار دولار، فانها صدرت لها بـ10.1 مليار دولار، اما الصين فقد استوردت من ايران بـ9.1 مليار دولار، وصدرت لايران بـ7.2 مليار دولار

واستوردت تركيا من ايران بـ3.2 مليار دولار، وصدرت لايران بـ3.8 مليار دولار، اما العراق فهو الوحيد من المستوردين الكبار من ايران وبالرغم من مجيئه بالمرتبة الثانية من المستوردين من ايران، فأنه غاب تمامًا عن قائمة المصدرين إليها على عكس باقي الدول، حيث شكلت اموال العراق 20% مما دخل الى ايران خلال 8 اشهر من صادراتها.

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