البارالمبية العراقية.. تاريخ حافل بعيداً عن الاهتمام

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – علي الخرسان

لم تكن ولادة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية محض صدفة بل كانت قراراً رسمياً اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية بعد عام 2003 من خلال الاجتماع الرسمي الذي دعت آلية في فندق اليمامة ببغداد الذي كان في حينها مقراً للأمم المتحدة والذي تم فيه الإعلان الرسمي من قبل ممثل اللجنة الأولمبية الدولية فيليب فيلو، عن حل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بشكل رسمي والاعلان عن تشكيل هيئتين مؤقتتين لإدارة الرياضة في العراق إحداها تمثل رياضة الأصحاء والأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الصحفي الرياضي هشام السلمان مدير إعلام اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: " في ضوء هذا القرار بدأ العمل لتشكيل لجنة بارالمبية عراقية وليس اتحاد كما كان موجوداً في السابق وتحديداً منذ عام 1982 عندما انطلقت رياضة المعوقين لأول مرة في العراق تحت اسم اتحاد المجد العراقي لرياضة المعوقين".

وأضاف السلمان أن " الهيئة المؤقتة لادارة رياضة المعوقين في العراق ضمت 16 عضواً برئاسة الدكتور مظفر عبد الله شفيق الذي لم تدم رئاسته الا لشهرين بسبب مرضه المفاجئ حيث اوكل المهمة للدكتور فالح فرنسيس حتى اعلان اللجنة البارالمبية العراقية رسميا في انتخابات ديمقراطية تحت اشرف اللجنة الاولمبية الدولية في 19/10/2003حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية برئاسة قحطان تايه النعيمي والامين العام فاخر علي الجمالي وعضوية هاني عبد المجيد وخالد رشك وعقيل حميد وعبد الكريم باقر.

وقد تشكلت 10 اتحادات رياضية قامت من خلالها هيكلية اللجنة البارالمبية ليكون العراق من الدول القلائل التي شكلت لجاناً بارالمبية وطنية تعمل بشكل صحيح تحت مظلة اللجنة البارالمبية الدولية ipc.

وتولى رئاسة اللجنة منذ تاسيسها لاول مرة عام 2003 وحتى اليوم كل من : -

1- قحطان تايه النعيمي 2003 - 2014

2- د.



عقيل حميد 2014 – حتى الان

انجازات رائعة

وتميزت اللجنة تميزت بكثرة انجازاتها التي تحققت على مدى السنوات الماضية ولكن تبقى المشاركات في البطولات الاسيوية والالمبياد هي المعيار الحقيقي للانجاز فقد شارك العراق لاول مرة عام 2010 في الدورة الاسيوية في غوانزو الصينية وحصلنا على20 وساماً ملوناً منها 9 أوسمة ذهبية و5 فضية و6 برونزية وفي الدورة الثانية في كوريا الجنوبية حصلنا على 31 وساماً منها 6 أوسمة ذهبية و6 فضية و18 برونزية وفي الدورة الاسيوية التي اقيمت في جاكارتا 2018 حصل العراق على 20 وساما منها 3 أوسمة ذهبية و6 فضية و11 وساماً برونزياً .

اما في الدورات البارالمية فقد كانت مشاركة العراق الاولى في اسبانيا دورة برشلونة وحقق فيها العراق اول وسام بارالمبي برونزي حققه اللاعب احمد عليوي بفعالية رمي القرص وفي دورة ريودي جانيرو حقق العراق وسامين ذهبيين و3 اوسمة فضية وحصل البطل جراح نصار على الميدالية الفضية بدورة الالعاب البارولمبية الصيفية التي اقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو 2020 وحصل الرباع فارس سعدون على الميدالية البرونزية في فعالية رفع الاثقال، ونال ولدان نزار الميدالية البرونزوية في فعالية رمي الرمح كما حصل البطل جراح نصار مؤخراً على جائزة محمد بن راشد ال مكتوم لتحقيقة انجازات في ظروف صعبة.

وشاركت اللجنة البارالمية في بطولة غرب اسيا واحرز العراق لقبها في دورتي 2017 في دبي و2019 في عمان .

اتحادات والعاب متنوعة

تضم اللجنة البارالمبية 14 اتحاداً رياضياً هي ألعاب القوى وتنس الطاولة والبوتشيا ورفع الأثقال والسباحة والمبارزة وكرة المكفوفين وكرة السلة على الكراسي المتحركة والكرة الطائرة من وضع الجلوس والجودو للمكفوفين والقوس والسهم والرماية والعاب الصم .

نجوم لامعة

من أبرز أبطال البارالمبية العراقية اللاعب جراح نصار صاحب افضل انجاز عام 2019 بتحقيقه 6 اوسمة ذهبية وايضا هناك احمد غني نعاس ورسول كاظم وفارس سعدون وثائر عباس وعمار هادي وزمن حسين ونهلة عماد وزينب حسن وغيرهم .

وتعاني اللجنة البارولمبية العراقية من قلة الدعم والاهتمام رغم ان رياضييها حصلوا على اوسمة ملونة ورفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية .

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