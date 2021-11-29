كهرباء ذي قار تصدر أمراً إدارياً بتثبيت شريحة من العقود على الملاك الدائم

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ فرع ذي قار، الإثنين، أمراً إدارياً بتثبيت شريحة العقود على الملاك الدائم.

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وقال مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب أحمد حنون حسن في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إنه "وقع هذا اليوم الاثنين الأمر الإداري الخاص بتثبيت العقود القدماء البالغ عددهم (٣٣٩)على الملاك الدائم".

وكانت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قد اصدرت يوم أمس الأحد الموافق ٢٨ /١١ /٢٠٢١ الأمر الإداري الخاص بتثبيت العقود القدماء على الملاك الدائم تنفيذاً لأمر وزارة الكهرباء.

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