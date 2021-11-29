تجمعوا ضمن مقتربات مدارس للبنات.. 18

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة

بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ١٨

متحرش قرب مدارس للبنات في العاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز مديريتي الكرخ

والرصافة التابعة ال

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