سرقا مبلغاً كبيراً.. القبض على

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الاثنين، القبض على متهمين أثنين

بسرقة 13500 دولار من داخل دار وآخر بتزوير

باج حكومي في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية

نيوز، إن "مفارز مديرية مكاف

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