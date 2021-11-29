العثور على جثة شاب وسط كركوك

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ عثرت احدى دوريات الشرطة على جثة شاب وسط كركوك .وقال مصدر امني :" ان الجثة عثر عليها في شارع اطلس ، وعليها آثار اطلاقات نارية "./ انتهى

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