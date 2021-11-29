جائحة كورونا تكلف السياحة العالمية خسائر بتريليوني دولار في 2021

2021/11/29 | 11:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن جائحة فيروس كورونا كلفت السياحة العالمية خسائر تقدر بتريليوني دولار عام 2021.وتوقعت المنظمة، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، ان خسائر السياحة في العالم ستصل مبلغا مماثلا لما بلغته العام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" وكذلك "هش".وتأتي هذه التوقعات في وقت تكافح فيه أوروبا زيادة في الإصابات بفيروس كورونا فيما يواجه العالم المتحور الجديد "أوميكرون" الذي يثير مخاوف واسعة من أنه شديد العدوى وقادر على مقاومة اللقاحات.وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن نحو 260 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم بينها 5.183 مليون حالة وفاة./انتهى9

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