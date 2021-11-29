2021/11/29 | 11:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في تعويض لبعض الخسائر بعد انخفاضها يوم الجمعة نحو عشرة دولارات للبرميل، وذلك في الوقت الذي بحث المستثمرون عن صفقات، لكنهم ظلوا حذرين مع التركيز على سلالة فيروس كورونا أوميكرون، ومفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس برنت 3.05 دولار أو 4.2 في المئة إلى 75.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطها 9.50 دولار يوم الجمعة.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.27 دولار أو 4.8 في المئة إلى 71.42 دولار للبرميل، بعد أن هبط 10.24 دولار في الجلسة السابقة.وانهارت أسعار النفط مع الأسواق المالية الأخرى يوم الجمعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تعاود الارتفاع وسط مخاوف من متحور كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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