2021/11/29 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة أن اللقاحات فعالة لحد ما لمواجهة المتحورات والسلالات الجديدة لفايروس كورونا، لافتة إلى أنها تقلل من حالات الإصابة الشديدة والدخول إلى العناية المركزة أو المستشفى.وقال مدير قسم تعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: اللقاحات فعالة لمواجهة المتحورات والسلالات الجديدة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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