استشهاد شرطي متأثرا بتفجير رعاية ديالى

2021/11/29 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر حكومي في ديالى، اليوم الاثنين، باستشهاد شرطي متأثرا بتفجير رعاية المحافظة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "شرطي استشهد قبل قليل متأثرا بإصابته إثر تفجير عبوة ناسفة على قوة امنية مشتركة في بساتين قرية الرعاية شرقي ناحية العبارة قبل يومين".

واضاف ان "التفجير الذي تسبب بإصابة 8 من أفراد العناصر الامنية اغلبهم من الرد السريع بينهم ضابطين يعد الاعنف في القاطع منذ اسابيع وجرى خلال عمليات تمشيط واسعة للبساتين الزراعية اثناء تعقب خلايا داعش"، مبيناً أن "حالة الاستنفار في الرعاية وبساتينها والقرى القريبة منها مستمر لليوم الثالث على التوالي".

وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بسبب نشاط الخلايا الارهابية وسعيها الى ضرب الاستقرار الامني.

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