الصحة تحدد سبب تطور وتحور فيروس كورونا

2021/11/29 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، سبب تطور وتحور فيروس كورونا.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أية أزمة جديدة بالنسبة لفيروس كورونا".

وبخصوص النظام الصحي ومدى تحمله، اكدت فلاح، أن "ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية، لتجنب الإصابة بكورونا ومنع انتشار الفيروس".

وبينت أن "انخفاض نسبة متلقي اللقاح هو السبب الرئيس في تطوره وتحوره إلى سلالات جديدة، وبالتالي فإن الالتزام بأخذ اللقاح هو الحل الوحيد لمقاومة الفيروس، رغم أنه لا يمنع الإصابة إلا أنه يساعد في تخفيفها وتقليل الأعراض والآثار السلبية".

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