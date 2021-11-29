العراق يستورد بستة مليارات دولار من ايران

2021/11/29 | 11:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مصلحة الكمارك الايرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل التبادل التجاري في السنة المالية الجارية للمدة من 21 آذار حتى 20 تشرين الثاني 2021، عن استيراد العراق 21.6 مليون طن بقيمة 6.1 مليار دولار.

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