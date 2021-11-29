2021/11/29 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cBVa7UcNJGo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شينكر للتغيير : الصدر يتصرف بنحو إيجابي رغم معارضته للوجود الامريكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شينكر للتغيير : الصدر يتصرف بنحو إيجابي رغم معارضته للوجود الامريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).