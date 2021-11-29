2021/11/29 | 11:30 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع غفران الجزائري | مطالبات باخذ الهيئة القضائية دورها الفعال بالطعون | 2021/11/28) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qKp2A8aWgfo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع غفران الجزائري | مطالبات باخذ الهيئة القضائية دورها الفعال بالطعون | 2021/11/28) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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