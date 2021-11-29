2021/11/29 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LTtjWRgIiOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان "انا عراقي انا اقرأ" ينطلق بنسخته الثامنة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان "انا عراقي انا اقرأ" ينطلق بنسخته الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).