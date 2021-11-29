منظمة الصحة العالمية تتحدث عن

2021/11/29 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، زيادة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، قائلة إن احتمالية انتشاره "على المستوى العالمي مرتفع".

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